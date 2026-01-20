Ciencia

Estas dos tareas pueden fortalecer la memoria y reducir la ansiedad

En medio del ritmo acelerado y la saturación digital, actividades manuales como coser y bordar emergen como una alternativa para mejorar la concentración, estimular la memoria y encontrar equilibrio emocional

Por La Nación / Argentina / GDA
La costura y el bordado resurgen como herramientas para reducir el estrés, mejorar la concentración y cuidar la salud mental frente al ritmo acelerado actual.
La costura y el bordado resurgen como herramientas para reducir el estrés, mejorar la concentración y cuidar la salud mental frente al ritmo acelerado actual. (Canva /Canva)







