¿Están desapareciendo las atmósferas de planetas cercanos por culpa de una estrella? El telescopio James Webb da pistas

La estrella TRAPPIST-1 sigue lanzando llamaradas con una intensidad que podría estar borrando las atmósferas de sus planetas

Por El Tiempo / Colombia / GDA
TRAPPIST-1 e podría tener una atmósfera compatible con la vida. Hallazgo clave en la exploración de mundos habitables.
La estrella TRAPPIST-1 lanza llamaradas frecuentes que podrían eliminar las atmósferas de sus planetas más cercanos. (NASA, ESA, CSA, STScI/Joseph Olmsted (STScI))







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

