Ciencia

Esta terapia detuvo tres enfermedades autoinmunes en una misma paciente

Tras diez años de transfusiones diarias y fallos médicos, una terapia genética aplicada en Alemania devuelve la calidad de vida a una paciente de 47 años

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Por Europa Press
Médicos del Hospital Universitario de Erlangen trataron tres afecciones autoinmunes con una sola terapia celular, logrando un año de remisión total de la paciente.
Médicos del Hospital Universitario de Erlangen trataron tres afecciones autoinmunes con una sola terapia celular, logrando un año de remisión total de la paciente. (Canva stocks/Karola G de Pexels / Ivan S de Pexels)







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