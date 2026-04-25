Ciencia

Esta planta común podría eliminar hasta 98% de microplásticos del agua potable, revela estudio científico

La investigación halló que la planta puede funcionar igual de bien que los coagulantes tradicionales para limpiar agua de consumo

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La moringa mostró una eficiencia comparable al sulfato de aluminio para remover microplásticos en sistemas de potabilización.
La moringa mostró una eficiencia comparable al sulfato de aluminio para remover microplásticos en sistemas de potabilización. (Ramesh Kunnappully/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGmicroplásticosagua potablemoringa
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.