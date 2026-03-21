¿Está lavando mal sus almohadas? Expertos revelan cada cuánto hacerlo y el método correcto

El lavado de las almohadas forma parte de la higiene del hogar. Sin embargo, muchas personas solo cambian las fundas. Expertos advierten que esto no es suficiente para evitar la acumulación de residuos.

Las almohadas cumplen un papel clave en el descanso diario. Con el uso constante acumulan sudor, aceites corporales, células muertas y saliva. Esta situación favorece la presencia de ácaros y otros agentes. Estos pueden provocar molestias en la piel o afectar el sistema respiratorio. Aunque luzcan limpias, su interior concentra estos elementos con el tiempo.

Especialistas en limpieza señalan que una higiene incompleta aumenta el riesgo de acumulación de bacterias y polvo. Por esta razón recomiendan prestar atención a la frecuencia de lavado.

Frecuencia recomendada para lavar almohadas

De acuerdo con un especialista en limpieza identificado como @decasa.style, el lavado debe realizarse dos veces al año. Esta recomendación descarta hacerlo cada mes o cada tres meses.

El experto indicó que el proceso debe hacerse de forma manual. El uso de lavadora puede dañar el material de la almohada.

Paso a paso para limpiar las almohadas

El procedimiento sugerido incluye varias etapas sencillas:

Retirar la funda y lavarla en lavadora.

y lavarla en lavadora. Aspirar la almohada para eliminar polvo y ácaros.

Preparar una mezcla de agua tibia con jabón para ropa.

Frotar la superficie con esta mezcla.

Pasar un paño seco para retirar la humedad.

Como complemento se puede aplicar bicarbonato de sodio. Este producto se deja actuar durante tres horas. Ayuda a reducir la humedad y los olores.

Consideraciones según el tipo de almohada

En el caso de las almohadas de pluma, sí es posible usar lavadora. Sin embargo, se deben tomar precauciones específicas para evitar su deterioro.

@decasa.style 𝐀𝐥𝐠𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐳 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐭𝐮𝐬 𝐚𝐥𝐦𝐨𝐡𝐚𝐝𝐚𝐬?🤔 Se recomienda hacerlo 2 veces al año. Tené en cuenta: 👉🏻Si el lavarropas es más chico lavá de a una a la vez 👉🏻Seleccioná un centrifugado suave (aprox. 400 revoluciones) 👉🏻Si usás secadora seleccioná un secado suave Guía para 𝐚𝐥𝐦𝐨𝐡𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲 𝐟𝐨𝐚𝐦: 🚫No pueden ir al lavarropas 🌟Retirá la funda y lavala 🌟Aspirá para eliminar ácaros y polvo 🌟Para manchas: un bowl con agua tibia y una cucharadita de jabón para ropa. Frotá con un paño, retirá con otro limpio y presioná con servilletas de papel para que seque rápido 🌟Podés espolvorear bicarbonato y dejar actuar 3 hs para eliminar olores y humedad y luego lo aspirás ❗️Secado suspendido, nunca al sol porque el calor daña el material Guía para 𝐚𝐥𝐦𝐨𝐡𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐦𝐚: 🌟Ciclo normal o corto sin suavizante ni lavandina 🌟Centrifugado suave (400 revoluciones) 👉🏻𝐄𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐯𝐞: lo ideal es en secadora en un ciclo bajo o delicado. Evitá los ciclos de alta temperatura. Agregá 2 pelotitas de tenis dentro de medias para ayudar a desapelmazar 🌟Si no usás secadora asegurate de elegir un día con buen clima para que seque bien. Dale golpes y girala para ayudar a acomodar las plumas 👉🏻Ante la duda podés llevarlas a la tintorería para garantizar un secado total Ahora que tenés esta info ponela en práctica y contame! 😄😁 #casa #hacks #lifehacks #limpieza #almohadas ♬ sonido original - Gastón Williams

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.