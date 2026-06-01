Ciencia

Esta es la planta que mantiene lejos a las cucarachas y podría reemplazar los insecticidas en su hogar

El laurel destaca por su aroma intenso y por su capacidad para alejar cucarachas sin necesidad de utilizar productos químicos

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Por La Nación / Argentina / GDA
Una planta de uso común en la cocina también puede convertirse en una aliada para mantener las cucarachas lejos de la vivienda.
Una planta de uso común en la cocina también puede convertirse en una aliada para mantener las cucarachas lejos de la vivienda. (ChatGPT/Generada con IA)







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