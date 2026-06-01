Esta es la planta que mantiene lejos a las cucarachas y podría reemplazar los insecticidas en su hogar

Una planta de uso común en la cocina también puede convertirse en una aliada para mantener las cucarachas lejos de la vivienda.

Las cucarachas suelen aparecer con más frecuencia durante las épocas de altas temperaturas. Si no se controlan a tiempo, pueden invadir la vivienda y convertirse en una plaga difícil de eliminar. Ante esta situación, una alternativa natural gana relevancia por su capacidad para ahuyentar estos insectos sin recurrir a productos químicos.

Entre las opciones disponibles destaca el laurel, una planta conocida por su uso en la cocina y por sus propiedades repelentes. De acuerdo con información divulgada por la revista especializada Cuerpo Mente, sus hojas ayudan a mantener alejadas a las cucarachas gracias a su intenso aroma.

Las cucarachas son sensibles a los olores fuertes. Por esa razón, el olor que desprenden las hojas de laurel resulta desagradable para estos insectos y las impulsa a evitar las áreas donde se encuentra la planta.

Además de su efecto repelente, el laurel representa una alternativa accesible y no implica riesgos para la salud de las personas ni de las mascotas. Esto lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan métodos naturales dentro del hogar.

Cómo utilizar el laurel para alejar las cucarachas

Para aprovechar sus propiedades, se recomienda colocar hojas frescas o secas de laurel en los lugares donde suelen aparecer las cucarachas.

Entre los puntos más adecuados se encuentran:

Esquinas de la cocina.

Rincones de despensas.

Cercanías de puertas y ventanas.

Áreas donde se detecten huevos de cucaracha.

El efecto se atribuye a los aceites esenciales presentes en las hojas. Estos compuestos interfieren con el sentido del olfato de las cucarachas y las llevan a evitar esos espacios.

Otras plantas que también ayudan a repeler cucarachas

Aunque el laurel figura entre las alternativas más recomendadas, existen otras plantas que también pueden contribuir a mantener alejados estos insectos.

Ruda

La ruda se caracteriza por su olor intenso y penetrante. Ese aroma resulta desagradable para diversos insectos y algunos roedores.

Para potenciar su efecto, se aconseja mantener una planta de ruda en el jardín o en una maceta dentro de la vivienda. Los sitios cercanos a entradas y cocinas suelen ser los más recomendados.

Menta gatuna (Nepeta cataria)

La conocida menta para gatos o catnip tiene un efecto opuesto sobre las cucarachas.

Mientras los felinos suelen sentirse atraídos por esta planta, las cucarachas rechazan su olor. Una opción consiste en colocar pequeñas cantidades cerca de las entradas de la casa o junto a la puerta de la cocina.

Lavanda

La lavanda también figura entre las plantas utilizadas para repeler cucarachas.

Una de las recomendaciones consiste en cultivarla en áreas exteriores para crear una barrera natural. En el interior, puede emplearse una mezcla de aceites esenciales de lavanda con agua jabonosa para aplicarla en puntos de acceso frecuentes, especialmente en la cocina.