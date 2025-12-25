Esta es la casa subterránea que fue elegida entre las propiedades más hermosas del mundo

Villa Vals destaca por su arquitectura subterránea, túnel secreto de acceso y capacidad para vacaciones con hasta diez personas.

Villa Vals, ubicada en los Alpes suizos, se asemeja a un escondite subterráneo. Diseñada por los arquitectos Bjarne Mastenbroek, de SeARCH, y Christian Müller, de CMA, esta casa se construyó para integrarse plenamente en el paisaje sin afectar la naturaleza de la pintoresca región de Vals, situada a 1.250 metros sobre el nivel del mar.

Este edificio contemporáneo de dos pisos en una zona rural tradicional fue diseñado en una elipse cóncava, resultando en una estructura casi imperceptible entre los verdes campos suizos e integrada completamente en la ladera de la montaña. Villa Vals, finalizada en 2009, se construyó con materiales locales, incluyendo piedras de cuarcita en la fachada.

Villa Vals, una residencia de aproximadamente 200 m² con capacidad para diez personas, se puede alquilar para vacaciones. Su arquitectura única apareció en la serie de Netflix Las casas más extraordinarias del mundo, ganando fama internacional.

Parte del concepto de mínima interferencia con el paisaje incluyó conservar el galpón agrícola existente en su estado original, con paredes, piso y techo, tal como lo compró el anterior residente, quien a sus 80 años exigió que la estructura tradicional se mantuviera intacta al vender la propiedad.

La entrada a Villa Vals se realiza a través del sótano del galpón, que alberga una mesa de pool y un guarda esquís. Este espacio conecta el edificio antiguo con la casa contemporánea mediante un túnel subterráneo de más de 20 metros de longitud, hecho de hormigón a la vista y equipado con tragaluces para luz natural.

Actualmente, es posible realizar tours y hasta hospedarse. (Villa Vals)

El interior de estilo industrial de la residencia presenta una mezcla ecléctica de diseño y arte contemporáneo. La fachada curva resalta la vista del paisaje montañoso. Con grandes aberturas de cristal que dan a la terraza, Villa Vals ofrece vistas espectaculares de los campos verdes y, en invierno, de las pistas cubiertas de nieve.

La casa cuenta con seis habitaciones y está ubicada en una parcela de 1.300 m². El living, la cocina y la suite principal se encuentran en el nivel de la terraza. En las plantas superiores hay tres dormitorios más, diseñados como un “juego de Tetris” con techos de diferentes alturas para que las habitaciones encajen.

La terraza de 60 m² incluye una bañera de hidromasaje de leña y una mesa para comer al aire libre. Durante las obras, los constructores encontraron un manantial que creó una fuente permanente de agua potable en el espacio. Además, la propiedad cuenta con un gran jardín.

