Esta es la casa subterránea que fue elegida entre las propiedades más hermosas del mundo

Una residencia integrada en la montaña que combina diseño industrial, arte contemporáneo y vistas panorámicas a la naturaleza suiza

Por O Globo / Brasil / GDA
Descubra Villa Vals: Una casa subterránea en Suiza, integrada en la montaña, con capacidad para diez personas y disponible para alquiler vacacional.
Villa Vals destaca por su arquitectura subterránea, túnel secreto de acceso y capacidad para vacaciones con hasta diez personas. (Villa Vals)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

