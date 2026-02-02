Ciencia

Especie inédita de mariquita microscópica aparece en árbol de universidad japonesa

La mariquita negra fue identificada en un campus universitario en Fukuoka y pasó desapercibida durante años por su tamaño microscópico y camuflaje

Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio en Japón reveló una nueva especie de mariquita diminuta hallada en un árbol universitario tras un exhaustivo análisis científico.
Un estudio en Japón reveló una nueva especie de mariquita diminuta hallada en un árbol universitario tras un exhaustivo análisis científico. (Seki Ryota, Maruyama Munetoshi/Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae)







