Ciencia

Investigadores descubren una nueva especie de mariquita en Brasil

En un ecosistema extremo de Brasil, científicos lograron identificar una mariquita con características únicas que amplían el conocimiento sobre la fauna del semiárido

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos brasileños identificaron una nueva mariquita en Bahía. El hallazgo aporta datos inéditos sobre su biología y adaptación a la caatinga.
Científicos brasileños identificaron una nueva mariquita en Bahía. El hallazgo aporta datos inéditos sobre su biología y adaptación a la caatinga. (FB/@Univasf/FB/@Univasf)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCBrasilmariquita
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.