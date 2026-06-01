Ciencia

Especialistas descartan nuevo volcán en México y explican origen de extrañas pozas de lodo

Temperaturas de hasta 86 °C, emisiones de gases y 11 pozas de lodo llamaron la atención de científicos. Conozca qué encontraron en la zona

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Por Silvia Ureña Corrales
El fenómeno que alarmó a vecinos de El Salitre no es un volcán ni un géiser. Expertos lo atribuyen a procesos hidrotermales naturales del subsuelo.
El fenómeno que alarmó a vecinos de El Salitre no es un volcán ni un géiser. Expertos lo atribuyen a procesos hidrotermales naturales del subsuelo. (UNAM/UNAM)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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