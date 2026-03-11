Ciencia

¿Es real que apareció una ‘franja marrón’ entre África y América en el Atlántico? Esto es lo que realmente ocurre

El sargazo se acumula cada año entre África y América. La ciencia confirma el fenómeno, pero la imagen que se volvió viral no coincide con los datos satelitales científicos

Por Jailine González Gómez
El sargazo ha afectado de múltiples formas al Caribe. Esta imagen muestra la magnitud del problema en La Désirade, en Guadalupe, durante un sobrevuelo realizado en primavera y verano de 2015.
El sargazo ha afectado de múltiples formas al Caribe. Esta imagen muestra la magnitud del problema en La Désirade, en Guadalupe, durante un sobrevuelo realizado en primavera y verano de 2015. (Jean-Philippe Maréchal/Optical Oceanography Laboratory)







