Ciencia

¿Es posible tener más de 32 dientes? Este hombre tiene 42 y logró un récord mundial

Prathab Muniandy, de 33 años, fue reconocido por Guinness World Records tras confirmarse que posee 42 dientes debido a una rara condición llamada hiperdontia

Por O Globo / Brasil / GDA
Un malayo logró un récord Guinness al registrar 42 dientes en su boca. La cifra supera por diez el promedio humano y se relaciona con hiperdontia.
Un malasio logró un récord Guinness al registrar 42 dientes en su boca. La cifra supera por diez el promedio humano y se relaciona con hiperdontia. (Guinness World Records/Sitio web)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

