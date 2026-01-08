Ciencia

¿Es posible elegir vivir bien hasta los 120 años gracias al ADN? Una científica latina ya busca la respuesta

La coordinadora del Genoma USP investiga variantes genéticas únicas en supercentenarios y plantea un futuro con edición genética y longevidad saludable

Por O Globo / Brasil / GDA
Brasil se consolida como un tesoro genético. Estudios con centenarios revelan genes de resistencia que podrían permitir una vida larga y saludable.
Brasil se consolida como un tesoro genético. Estudios con centenarios revelan genes de resistencia que podrían permitir una vida larga y saludable. (Canva/Canva)







