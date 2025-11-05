En pleno desierto y con 300 millones de litros: así es una de las piscinas más grandes del mundo

Una de las piscinas más grandes del mundo está en Egipto, dentro de un complejo de lujo con tecnología de punta y 300 millones de litros de agua.

Una lago artificial de 740 metros de largo, construida en el complejo Citystars Sharm El Sheikh, en Egipto, se convirtió en una de las piscinas más grandes del mundo, con una superficie equivalente a 24 campos de fútbol.

Ubicada en el desierto del Sinaí, esta estructura colosal utiliza 300 millones de litros de agua salina, proveniente de acuíferos subterráneos. Para llenar el cuerpo de agua se requirieron 22 días, gracias a un sistema especializado de bombeo.

El desarrollo forma parte de una comunidad planificada que incluye residencias de lujo, hoteles, campos de golf y zonas recreativas. Desde el año 2015, la piscina figura en los registros del Guinness World Records, al superar a la laguna de San Alfonso del Mar en Chile.

La piscina está resguardada por un muro de seis metros de altura, además de un segundo perímetro de seguridad. El diseño original del terreno incluyó partes del antiguo aeropuerto local, modificadas luego de incidentes de seguridad ocurridos en la zona.

El complejo Citystars en Egipto alberga una piscina de 11,29 hectáreas, rodeada por un muro de seis metros y reservada exclusivamente para residentes y visitantes. (O Globo/GDA)

El proyecto implementó una tecnología patentada por Crystal Lagoons, capaz de mantener agua cristalina incluso en condiciones áridas, sin requerir grandes cantidades de recursos para su mantenimiento.

Con una extensión de 11,29 hectáreas, el cuerpo de agua equivale a más de 11 piscinas olímpicas, y constituye el eje central del complejo Citystars, al que solo tienen acceso residentes y huéspedes.

El complejo cuenta con una valoración superior a €4.900 millones, y abarca 30.000 unidades residenciales, marinas, museos, centros comerciales, hoteles, campos de golf y atracciones audiovisuales, todo dentro de un entorno completamente planificado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.