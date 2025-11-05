Ciencia

En pleno desierto y con 300 millones de litros: así es una de las piscinas más grandes del mundo

La piscina mide 740 metros y se construyó en el desierto del Sinaí, como parte de un megaproyecto turístico de lujo en Sharm El Sheikh

Por O Globo / Brasil / GDA
Una de las piscinas más grandes del mundo está en Egipto, dentro de un complejo de lujo con tecnología de punta y 300 millones de litros de agua.
Una de las piscinas más grandes del mundo está en Egipto, dentro de un complejo de lujo con tecnología de punta y 300 millones de litros de agua.







