Impactantes imágenes muestran orcas abandonadas en parque marino en Francia: vea video

Las orcas Wikie y Keijo permanecen inmóviles en un tanque en deterioro tras el cierre del Marineland en el sur de Francia

Por O Globo / Brasil / GDA
Orcas viven en condiciones críticas tras el cierre del parque Marineland en Francia. No hay lugar confirmado para su reubicación.
Orcas viven en condiciones críticas tras el cierre del parque Marineland en Francia. No hay lugar confirmado para su reubicación. (Seph Lawless/Captura video)







