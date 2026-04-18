Ciencia

¿En el basurero o en el inodoro? Este es el lugar correcto para tirar el papel higiénico

Expertos explican por qué desechar el papel higiénico en el lugar incorrecto puede generar bacterias, malos olores y contaminación

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Por El Universal / México / GDA
La UNAM recomienda tirar el papel higiénico en el inodoro y alerta sobre riesgos sanitarios y ambientales si se usa el basurero.
La UNAM recomienda tirar el papel higiénico en el inodoro y alerta sobre riesgos sanitarios y ambientales si se usa el basurero. (Canva stock/salihkilic de Getty Images Signature/hirun de Getty Images)







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