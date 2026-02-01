El papel higiénico que muchos usan a diario y puede provocar irritación y alergias en la piel

Especialistas alertan sobre los efectos del papel higiénico húmedo y recomiendan alternativas más seguras para proteger la piel sensible.

El papel higiénico húmedo figura entre las opciones que más riesgos representan para la piel íntima. Especialistas en dermatología advierten que su uso frecuente puede causar irritación, alergias y lesiones, incluso en personas sin antecedentes previos.

Al momento de elegir papel higiénico, la mayoría de consumidores prioriza el precio o la suavidad. Sin embargo, pocos consideran los efectos dermatológicos que algunos productos generan en la zona perianal, una de las más sensibles del cuerpo.

De acuerdo con expertos de la Asociación Profesional de Dermatólogos Alemanes, muchas personas desarrollan reacciones cutáneas sin relacionarlas con el tipo de papel higiénico que utilizan. El problema se asocia, en especial, a productos con aromas y conservantes.

Entre los síntomas más comunes que alertan una posible alergia se encuentran el enrojecimiento, la picazón y el ardor. En casos más severos, aparecen ampollas, aumento de la sensibilidad y hasta sangrado en la zona afectada.

El papel higiénico más perjudicial

Los especialistas señalan que el papel higiénico húmedo resulta una de las peores alternativas. Un estudio publicado en la revista Dermatología JAMA indica que este producto contiene conservantes como metilcloroisotiazolinona y metilisotiazolinona, sustancias asociadas con la dermatitis alérgica por contacto.

Estos compuestos actúan como alérgenos identificados y están presentes en diversas marcas de papel higiénico húmedo y toallitas para bebés. Su uso provoca erupciones rojas en la zona perianal e intraglútea, dolor persistente e incluso fisuras.

Cuando aparecen fisuras, existe riesgo de infecciones, sangrado y molestias más intensas. Las personas con hemorroides enfrentan un riesgo mayor, ya que el papel higiénico húmedo incrementa la irritación y el dolor.

Qué recomiendan los especialistas

Los dermatólogos recomiendan utilizar papel higiénico tradicional, sin perfumes ni aditivos químicos. También aconsejan evitar la fricción excesiva o la presión fuerte durante la limpieza.

Para quienes buscan una mayor sensación de higiene, la opción más segura consiste en limpiar la zona con agua y papel higiénico seco. Otra alternativa es el uso de agua tibia con bidet, considerado el método más cuidadoso para la piel íntima.

Cómo elegir un papel higiénico adecuado

Al momento de comprar papel higiénico, los expertos sugieren valorar ciertos aspectos clave:

Material: las opciones hipoalergénicas, como el algodón de bambú o el papel sin blanquear, resultan más seguras para pieles sensibles.

las opciones hipoalergénicas, como el algodón de bambú o el papel sin blanquear, resultan más seguras para pieles sensibles. Suavidad: un papel suave reduce el riesgo de lesiones e irritación en la zona perianal.

un papel suave reduce el riesgo de lesiones e irritación en la zona perianal. Resistencia: un producto absorbente y firme evita accidentes antihigiénicos durante su uso.

Elegir el papel higiénico correcto influye directamente en la salud de la piel íntima. Ante molestias persistentes sin causa aparente, el tipo de papel de baño utilizado puede ser un factor determinante.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.