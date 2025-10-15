Ciencia

Embrión creado en laboratorio es capaz de producir sus propias células sanguíneas

Investigadores de Cambridge recrearon etapas clave del desarrollo humano y obtuvieron células sanguíneas funcionales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cambridge logró que un embrión artificial produjera glóbulos rojos y blancos sin óvulo ni espermatozoide
Cambridge logró que un embrión artificial produjera glóbulos rojos y blancos sin óvulo ni espermatozoide (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGG
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.