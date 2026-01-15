Ciencia

El truco simple con vinagre que cambia la forma de lavar la ropa

El vinagre blanco se posiciona como un aliado económico para mejorar la limpieza, eliminar olores y proteger las fibras de la ropa en cada lavado

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El uso de vinagre blanco antes del lavado refuerza la desinfección, reduce malos olores y mantiene las prendas suaves sin productos químicos agresivos.
El uso de vinagre blanco antes del lavado refuerza la desinfección, reduce malos olores y mantiene las prendas suaves sin productos químicos agresivos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGvinagreropalavadolimpieza
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.