El truco simple con vinagre que cambia la forma de lavar la ropa

El uso de vinagre blanco antes del lavado refuerza la desinfección, reduce malos olores y mantiene las prendas suaves sin productos químicos agresivos.

Rociar vinagre blanco sobre la ropa antes de colocarla en la lavadora ganó popularidad como un truco doméstico por sus efectos en la limpieza y el cuidado de las prendas. Especialistas en limpieza ecológica señalan que esta práctica favorece telas más limpias, sin olores persistentes y con fibras mejor conservadas.

La ropa mantiene contacto constante con sudor, polvo y residuos de productos de higiene. En muchos lavados tradicionales, parte de esas partículas permanece adherida a las fibras. Esto provoca olores persistentes y acumulación de restos de detergente que el jabón no elimina por completo.

El vinagre blanco funciona como un aliado accesible y fácil de conseguir. Su contenido de ácido acético presenta propiedades antibacterianas y desodorizantes que distintos estudios analizaron en telas y superficies. Esta acción contribuye a reducir microorganismos y neutralizar malos olores sin recurrir a químicos agresivos.

Investigaciones divulgadas en Journal of Food Protection y International Journal of Environmental Health Research indicaron que el ácido acético ayuda a disminuir bacterias presentes en telas. Este efecto respalda su uso como complemento en el proceso de lavado doméstico.

Además, el vinagre actúa como suavizante natural. Disuelve restos de jabón y minerales del agua que se adhieren a las fibras con el uso frecuente. Esto permite que la ropa conserve una textura más suave y que los colores mantengan mayor intensidad por más tiempo.

Entre los beneficios más señalados figura la neutralización de olores a sudor o humedad, el refuerzo en la desinfección de las telas y la protección frente al desgaste que producen detergentes muy fuertes. Todo se logra con un solo ingrediente económico.

Para aplicarlo, especialistas recomiendan colocar la prenda en una superficie limpia o directamente en el tambor del lavarropas. Luego se debe rociar vinagre blanco en las zonas con mayor suciedad u olor. El producto se deja actuar entre 10 y 15 minutos y después se lava de forma habitual con detergente. El secado se realiza al aire o en secadora sin pasos adicionales.

Este método resulta útil en ropa deportiva, toallas y sábanas, así como en prendas que retienen olores con facilidad. En esos casos, el vinagre funciona como un refuerzo que mejora el rendimiento del lavado y devuelve frescura a las telas.

El uso regular de vinagre blanco en la colada permite eliminar bacterias y olores, optimiza la limpieza y contribuye a prolongar la vida útil de la ropa. Un producto común de la cocina gana espacio en el lavadero como una opción sencilla y funcional para el cuidado diario de las prendas.

