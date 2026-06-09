El truco que elimina el mal olor de los desagües y evita que regrese a su hogar

Cabellos, grasa y fallas hidráulicas están detrás del mal olor en los desagües. Conozca cómo prevenirlo y cuándo pedir ayuda técnica.

El mal olor en los desagües puede extenderse por baños, cocinas y áreas de lavado. El problema afecta el confort del hogar y, en muchos casos, persiste incluso después de la limpieza habitual.

Aunque muchas personas relacionan este inconveniente con la falta de higiene, su origen suele estar en el sistema hidráulico y en la acumulación de residuos dentro de las tuberías. Además del malestar que provoca, también puede alertar sobre fallas de mantenimiento o problemas en la instalación.

Según explicó el arquitecto Lucca Vari, del estudio Lima Vari Arquitetos, existe una barrera de agua en sifones y cajas sifonadas llamada cierre hidráulico. Esta barrera impide que los gases del alcantarillado regresen al interior de la vivienda.

Cuando esa agua se evapora o existen fallas de sellado y problemas de instalación, los gases pueden ingresar nuevamente a los ambientes. La situación suele presentarse con más frecuencia en propiedades antiguas o en sistemas con ventilación insuficiente.

¿Por qué aparece el mal olor en los desagües?

La organizadora profesional Eliane Bigi señaló que el problema también está relacionado con la acumulación de residuos orgánicos, grasa, cabellos, restos de jabón y suciedad dentro de las tuberías.

Con el paso del tiempo, estos materiales entran en descomposición y generan olores desagradables.

En los baños, la combinación de humedad constante, cabellos y productos de higiene favorece la aparición del mal olor.

En las cocinas, los principales responsables suelen ser la grasa y los restos de alimentos que terminan en el fregadero.

Hábitos que ayudan a prevenir el problema

La prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para evitar malos olores en los desagües.

Una de las recomendaciones consiste en utilizar protectores para retener cabellos y otros residuos antes de que ingresen a la tubería.

En la cocina también resulta importante evitar que el aceite usado y los restos de comida lleguen directamente al fregadero.

Otro aspecto clave es mantener la circulación de agua en los desagües, especialmente en espacios que se utilizan con poca frecuencia.

De acuerdo con Bigi, verter una pequeña cantidad de agua una vez por semana ayuda a conservar el cierre hidráulico y reduce el riesgo de que regresen los olores.

La limpieza periódica también evita la acumulación invisible de residuos que favorecen la aparición del problema.

Cabellos, grasa y fallas hidráulicas están detrás del mal olor en los desagües. Conozca cómo prevenirlo y cuándo pedir ayuda técnica. (ChatGPT/Generada con IA)

Cómo limpiar un desagüe con mal olor

Cuando el olor ya está presente, suele ser necesaria una limpieza más profunda.

El primer paso consiste en retirar residuos visibles utilizando guantes. Es recomendable eliminar cabellos, grasa y suciedad acumulada.

Posteriormente, se puede verter agua caliente, pero no hirviendo, para ayudar a desprender residuos adheridos en la tubería.

Productos recomendados y productos que conviene evitar

Para la limpieza cotidiana, los expertos recomiendan productos suaves como detergente neutro, bicarbonato de sodio, vinagre blanco y desengrasantes ligeros.

Estos productos permiten mantener la higiene sin afectar la estructura de las tuberías.

En cambio, la soda cáustica y los ácidos fuertes requieren precaución. Bigi advirtió que su uso frecuente puede deteriorar los conductos y aumentar los riesgos durante la manipulación.

También recordó que nunca deben mezclarse productos químicos, especialmente cloro con otros limpiadores, debido al riesgo de generar gases tóxicos perjudiciales para la salud.

Soluciones técnicas para evitar el regreso del olor

Existen alternativas diseñadas para bloquear el retorno de gases desde la red de alcantarillado.

Entre ellas destacan los desagües antiolor, las válvulas de sellado, los sifones de mayor eficiencia y los modelos equipados con membranas de silicona.

Vari indicó que, durante una remodelación, suelen aplicarse soluciones puntuales para corregir el problema. También señaló que las modificaciones profundas del sistema hidráulico pueden resultar complejas, especialmente en apartamentos debido a limitaciones estructurales y requisitos de aprobación.

En construcciones nuevas, el escenario es distinto. El sistema puede diseñarse desde el inicio con ventilación adecuada y una mejor distribución de los puntos de drenaje, lo que disminuye significativamente el riesgo de futuros inconvenientes.

Cuándo buscar ayuda profesional

Si el mal olor reaparece de forma constante a pesar de la limpieza y el mantenimiento, puede existir una falla estructural en el sistema hidráulico.

La presencia de agua que drena lentamente, ruidos en las tuberías y olores persistentes son señales que pueden indicar acumulaciones internas o el inicio de obstrucciones.

Vari destacó que detectar estos problemas de forma temprana ayuda a evitar reparaciones más complejas y favorece un mejor funcionamiento del sistema hidráulico a largo plazo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.