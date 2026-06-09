Ciencia

El truco que elimina el mal olor de los desagües y evita que regrese a su hogar

Expertos explican las causas ocultas del mal olor en los desagües y revelan medidas sencillas para prevenirlo de forma efectiva

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cabellos, grasa y fallas hidráulicas están detrás del mal olor en los desagües. Conozca cómo prevenirlo y cuándo pedir ayuda técnica.
Cabellos, grasa y fallas hidráulicas están detrás del mal olor en los desagües. Conozca cómo prevenirlo y cuándo pedir ayuda técnica. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMalos oloresDesagües
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.