Cómo destapar el desagüe con bicarbonato y vinagre sin usar químicos agresivos

Método casero con bicarbonato y vinagre ayuda a eliminar grasa y malos olores del desagüe sin químicos fuertes.

El uso de bicarbonato de sodio y vinagre permite destapar desagües obstruidos sin recurrir a productos químicos fuertes ni desmontar la tubería. Según información del sitio especializado The Spruce, esta combinación ayuda a eliminar grasa, restos de comida, cabello y acumulaciones minerales, además de combatir bacterias que generan malos olores.

El bicarbonato actúa como agente desinfectante y desengrasante natural, mientras que el vinagre provoca una reacción efervescente que facilita desprender residuos adheridos en las paredes del drenaje. Su aplicación periódica, cada uno a tres meses, reduce el riesgo de obstrucciones futuras.

Materiales y utensilios necesarios

Antes de iniciar, asegúrese de contar con:

Utensilios

Olla o hervidor

Embudo

Materiales

Agua hirviendo

Jabón líquido para platos

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco destilado

Sal (opcional)

Paso a paso para destapar el desagüe

1. Hierva agua

Caliente suficiente agua en una olla o hervidor.

2. Vierta agua caliente y jabón

Agregue unas gotas de jabón líquido desengrasante en el desagüe. Luego vierta con cuidado el agua hirviendo. Esto ayuda a disolver grasa acumulada.

3. Añada bicarbonato

Deposite una taza de bicarbonato directamente en el drenaje. Puede utilizar un embudo si la abertura es estrecha.

4. Incorpore el vinagre

Vierta una taza de vinagre blanco. Se producirá una reacción efervescente. Esa acción ayuda a desprender la suciedad adherida.

5. Enjuague nuevamente

Espere cinco minutos. Luego vierta más agua hirviendo para arrastrar los residuos.

Si el agua fluye con normalidad, deje correr agua caliente del grifo durante unos segundos adicionales. Si la obstrucción persiste, repita el procedimiento.

Método alternativo con sal y bicarbonato

Cuando la mezcla con vinagre no funciona, puede emplear bicarbonato y sal, preferiblemente antes de dormir.

Vierta una taza de bicarbonato en el drenaje. Agregue media taza de sal. Deje reposar la mezcla durante varias horas o toda la noche. Por la mañana, enjuague con agua hirviendo.

Si el problema continúa después de varios intentos, puede ser necesario desmontar el sifón para retirar la obstrucción.

¿Cada cuánto limpiar los desagües?

Se recomienda aplicar mantenimiento preventivo semanal con agua hirviendo y jabón desengrasante. Además, utilice bicarbonato cuando note que el drenaje comienza a vaciarse lentamente.

Consejos para evitar obstrucciones