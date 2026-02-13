Ciencia

Cómo destapar el desagüe con bicarbonato y vinagre sin usar químicos agresivos

Aprenda cómo destapar un desagüe con bicarbonato y vinagre paso a paso, con un método casero, económico y efectivo

Por Silvia Ureña Corrales
Método casero con bicarbonato y vinagre ayuda a eliminar grasa y malos olores del desagüe sin químicos fuertes.
Método casero con bicarbonato y vinagre ayuda a eliminar grasa y malos olores del desagüe sin químicos fuertes. (Canva /Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

