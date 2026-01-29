El truco que casi nadie conoce para limpiar ventanas y dejarlas sin marcas

Una mezcla sencilla, herramientas precisas y el momento adecuado marcan la diferencia al limpiar ventanas sin dejar marcas visibles.

La limpieza de ventanas suele parecer una tarea sencilla. Sin embargo, lograr un acabado sin rayas requiere técnica, herramientas adecuadas y una preparación correcta. Un limpiador profesional explicó cuál es el método más efectivo y económico para obtener vidrios impecables durante la limpieza de temporada.

La recomendación principal del sitio web especializado The Spruce se centra en evitar productos comerciales. El especialista indicó que no utiliza soluciones prefabricadas. En su lugar, prepara una mezcla casera con una porción del tamaño de una moneda pequeña de jabón líquido para platos por cada galón de agua caliente. Esa combinación resulta suficiente para remover suciedad sin dañar el vidrio.

Antes de iniciar, el profesional aconsejó reunir los implementos necesarios. Entre ellos mencionó un plumero o cepillo suave, una mopa de mano, un jalador con banda de goma removible, paños sin pelusa o toallas de microfibra y una toalla para proteger el piso en espacios interiores.

El procedimiento inicia con la eliminación de polvo, telarañas y residuos en el marco y el vidrio. Luego se aplica la solución de limpieza con la mopa, cubriendo toda la superficie del paño de vidrio. El siguiente paso consiste en pasar el jalador con un movimiento continuo desde la esquina superior hacia abajo. Después se deben secar los bordes y recoger los restos de humedad con los paños.

El método también incluye la limpieza de ambos lados de las mallas, así como de los rieles de las ventanas, donde se acumulan polen y polvo que pueden volver a ensuciar el vidrio recién lavado.

El especialista señaló que resulta conveniente contratar una empresa de limpieza de ventanas al menos una vez al año, siempre que cuente con licencia, póliza y seguros vigentes, para garantizar una limpieza profunda.

Sobre las soluciones caseras, explicó que existen alternativas con vinagre o alcohol. No obstante, advirtió sobre el uso de limpiadores en aerosol, ya que muchos contienen amoníaco, una sustancia que con el tiempo puede dañar el vidrio.

La técnica de uso del jalador también influye en el resultado. El profesional recomendó mantener el borde superior del jalador ligeramente adelantado respecto al inferior para evitar líneas visibles tras cada pasada. Además, sugirió golpear suavemente el jalador en un vidrio aún sucio después de cada movimiento para retirar el exceso de agua.

En cuanto a los materiales, desaconsejó lavar mopas y paños con suavizante de telas, debido a que este recubre las fibras y reduce su capacidad de absorción, lo que provoca marcas y un desempeño deficiente.

Antes de comprar herramientas, el experto recomendó medir los paños de las ventanas, especialmente en modelos con múltiples divisiones, para asegurar que la mopa y el jalador se ajusten correctamente. Herramientas demasiado grandes pueden generar resultados irregulares.

Finalmente, indicó que la limpieza debe realizarse sin sol directo, ya que el calor seca la solución con rapidez y deja marcas. Las mejores horas son temprano en la mañana o al final de la tarde.