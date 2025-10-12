Ciencia

El truco para cortar cebolla sin llorar que reveló la ciencia (y pocos conocen)

Una universidad de Estados Unidos reveló que no solo es gas lo que libera la cebolla al cortarse. Hay un segundo culpable más potente.

Por Europa Press
Un cuchillo afilado, cortar despacio y ventilar el espacio son claves para evitar lágrimas al cortar cebolla.
Un cuchillo afilado, cortar despacio y ventilar el espacio son claves para evitar lágrimas al cortar cebolla.







Europa Press

