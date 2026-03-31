El truco con bicarbonato que elimina la grasa y residuos de sartenes quemados en casa

El bicarbonato se consolida como una solución eficaz y económica para limpiar sartenes con residuos difíciles.

El bicarbonato de sodio se posiciona como una solución casera eficaz para limpiar sartenes con grasa y residuos difíciles. Este método permite remover suciedad adherida sin recurrir a productos químicos agresivos, según The Spruce.

Este ingrediente, común en los hogares, destaca por su propiedad abrasiva suave, que facilita eliminar restos de comida sin dañar superficies como antiadherentes, acero inoxidable o cerámica.

El procedimiento básico consiste en crear una pasta con agua y bicarbonato. Luego se aplica sobre la superficie del sartén y se deja reposar durante varias horas antes de enjuagar y lavar.

Para casos más difíciles, se recomienda una técnica con calor, que implica hervir una mezcla de agua y bicarbonato dentro del sartén. Este proceso ayuda a despegar residuos quemados y facilita su limpieza posterior.

El bicarbonato también puede combinarse con vinagre o limón para potenciar su efecto. Sin embargo, este método no se aconseja en utensilios de hierro fundido, ya que puede provocar oxidación.

Además, el uso de este producto permite eliminar olores y restaurar la apariencia de los utensilios. Su bajo costo lo convierte en una alternativa accesible para el mantenimiento de la cocina.

El método se aplica a distintos tipos de utensilios, incluidos sartenes de cerámica, acero inoxidable y esmaltados. En cada caso, se adapta el procedimiento según el nivel de suciedad acumulada.