Ciencia

El truco con bicarbonato que elimina la grasa y residuos de sartenes quemados en casa

Conozca el truco con bicarbonato para limpiar sartenes quemados, eliminar grasa y recuperar utensilios sin productos químicos

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El bicarbonato se consolida como una solución eficaz y económica para limpiar sartenes con residuos difíciles.
El bicarbonato se consolida como una solución eficaz y económica para limpiar sartenes con residuos difíciles. (Canva stock/Zimmytws's Images / Josh Brown de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCsartenesbicarbonatotruco casero
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.