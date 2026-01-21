Cómo limpiar una sartén cuando el lavado normal no funciona y recuperar su brillo

Técnicas simples con bicarbonato, vinagre y limón ayudan a limpiar ollas y sartenes sin rayarlas y a mantenerlas en buen estado por más tiempo.

Mantener ollas y sartenes en buen estado representa un reto frecuente en la cocina. El uso diario provoca opacidad, manchas y restos de comida quemada que muchas personas dejan acumular. Esta práctica acelera el deterioro de los utensilios.

Existen métodos sencillos y seguros que permiten recuperar el brillo original sin afectar los materiales. Estas técnicas utilizan productos comunes y evitan el desgaste de las superficies.

Según el sitio especializado en limpieza del hogar Cleanipedia, hay alternativas eficaces para limpiar ollas y sartenes sin recurrir a productos abrasivos.

Bicarbonato para manchas y percudidos

El bicarbonato de sodio funciona como uno de los aliados más recomendados. Al mezclarse con jabón para trastes se forma una pasta suave. Esta preparación ayuda a eliminar manchas y suciedad del exterior de las ollas.

La aplicación requiere una fibra segura y movimientos suaves. Este procedimiento evita rayaduras y devuelve el brillo perdido por el calor constante.

Vinagre para ollas opacas

El vinagre blanco resulta útil cuando las ollas pierden su apariencia original. Aplicarlo con un atomizador y frotar con movimientos horizontales permite retirar grasa adherida.

Al finalizar, se recomienda secar con un paño de microfibra. Este paso ayuda a pulir la superficie y mejora el acabado.

Cómo limpiar ollas y sartenes quemadas

Cuando la comida se pega o el fondo se quema, la mezcla de bicarbonato y vinagre ofrece una solución efectiva. El procedimiento consiste en llenar la olla con agua y vinagre.

Luego se debe calentar hasta hervir y añadir bicarbonato. La reacción facilita el desprendimiento de los restos difíciles. Después, basta usar una esponja suave para completar la limpieza.

Otra alternativa para suciedad general combina bicarbonato y limón. Ambos ingredientes forman una pasta que limpia y da brillo sin dañar la superficie.

Consejos para prolongar su vida útil

El uso de espátulas de silicona o madera reduce el desgaste interno. También conviene secar completamente las ollas antes de guardarlas.

Colocar una servilleta entre los utensilios evita rayaduras cuando se apilan. Estas acciones simples ayudan a conservarlos como nuevos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.