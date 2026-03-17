El trastorno del sueño que eleva el riesgo de padecer cáncer agresivo

Los bloqueos respiratorios nocturnos reducen la capacidad del cuerpo para destruir células tumorales. El uso constante de la máquina CPAP reduce la mortalidad.

La apnea obstructiva del sueño aumenta las probabilidades de enfrentar un diagnóstico de cáncer. Francisco García Río, jefe de Sección de Neumología en el Hospital Universitario La Paz, explica que existe evidencia científica sobre este vínculo.

El experto señala que este trastorno del sueño no solo eleva el riesgo de desarrollar tumores, sino que incrementa su agresividad y la mortalidad de los pacientes.

Esta relación es clara en diversos tipos de cáncer, aunque el doctor aclara que el vínculo es menos evidente en cánceres vinculados a hormonas sexuales. Ejemplos de estos casos son el cáncer de próstata, mama u ovario. García Río expuso estos hallazgos durante la XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño.

El especialista detalla que el problema radica en la hipoxia intermitente que provoca la apnea. Estas caídas repentinas en el oxígeno de la sangre por bloqueos respiratorios afectan las defensas del organismo. El sistema inmune pierde fuerza y efectividad para vigilar y frenar el avance de células tumorales.

Todos los seres vivos poseen un sistema de inmunovigilancia según indica el médico. Si una célula se vuelve neoplásica e inicia un tumor, las defensas normales la destruyen. No obstante, el doctor advierte que en pacientes con apnea este sistema empeora. El cuerpo tiene menos capacidad para identificar y eliminar las amenazas, lo que facilita el desarrollo del cáncer.

Respecto a las soluciones, la máquina CPAP destaca como el tratamiento principal para la apnea. Este equipo bombea aire bajo presión para mantener las vías respiratorias abiertas durante la noche. Aunque faltan ensayos clínicos definitivos, García Río menciona estudios prometedores sobre su impacto.

Un análisis observacional del 2023 con pacientes con melanoma invasivo arrojó datos valiosos. García Río señala que el estudio determinó que una apnea grave se asocia a un mayor peligro de muerte por melanoma en un plazo de cinco años. Sin embargo, quienes usaron la CPAP de forma constante registraron una mortalidad mucho menor.

Investigadores en España analizan ahora si la CPAP potencia otros tratamientos. El objetivo es verificar si este dispositivo genera un efecto sinérgico con la inmunoterapia.

El doctor indica que los expertos buscan confirmar si la respuesta a la terapia contra el cáncer es más efectiva cuando se trata simultáneamente el trastorno del sueño.