Ciencia

El trastorno del sueño que eleva el riesgo de padecer cáncer agresivo

Un neumólogo español detalla la forma en que la falta de oxígeno al dormir debilita las defensas orgánicas y facilita el avance de tumores

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Los bloqueos respiratorios nocturnos reducen la capacidad del cuerpo para destruir células tumorales. El uso constante de la máquina CPAP reduce la mortalidad.
Los bloqueos respiratorios nocturnos reducen la capacidad del cuerpo para destruir células tumorales. El uso constante de la máquina CPAP reduce la mortalidad. (Canva stocks/Science Photo Library / u_rcabjpgqrj de Pixabay)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVCáncerApnea
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.