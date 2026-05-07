Ciencia

¿El tiempo existe? Esto dice la física

La ciencia plantea que el tiempo podría no ser una corriente absoluta, sino una percepción ligada al universo y a la mente

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Por O Globo / Brasil / GDA
Desde Einstein hasta la neurociencia, expertos explican por qué el tiempo se percibe distinto y qué dice la física sobre su existencia.
Desde Einstein hasta la neurociencia, expertos explican por qué el tiempo se percibe distinto y qué dice la física sobre su existencia. (ChatGPT/Generada con IA)







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