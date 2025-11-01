Ciencia

¿El tiempo existe de verdad o es una ilusión? Esto dice la física

La física y la neurociencia ofrecen explicaciones sorprendentes sobre el origen del tiempo y su percepción en la mente humana

Por O Globo / Brasil / GDA
La física revela que el tiempo no es absoluto. La entropía y el cerebro humano moldean lo que se percibe como pasado, presente y futuro.
La física revela que el tiempo no es absoluto. La entropía y el cerebro humano moldean lo que se percibe como pasado, presente y futuro. (Canva/Canva)







