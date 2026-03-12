Ciencia

El tiburón que nació en 1627: científicos hallaron en el Ártico uno de los vertebrados más longevos del planeta

Investigadores analizaron 28 tiburones en el océano Ártico y determinaron que el ejemplar más grande habría nacido en 1627 y vivido casi cuatro siglos

Por La Nación / Argentina / GDA
Investigación científica demuestra que el tiburón de Groenlandia no es ciego y mantiene la retina intacta durante cientos de años.
Investigación científica demuestra que el tiburón de Groenlandia no es ciego y mantiene la retina intacta durante cientos de años. (Hemming1952/Wikimedia Commons)







notas iaTiburonesTiburónTiburón de GroenlandiaGroenlandia
