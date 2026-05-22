Ciencia

El telescopio James Webb descubrió que los cúmulos de estrellas más grandes nacen más rápido

Las agrupaciones de estrellas más masivas logran despejar antes las nubes de gas donde se forman, según observaciones del telescopio James Webb

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Por Jailine González Gómez
Un estudio halló que los cúmulos de estrellas más masivos dispersan más rápido el gas y polvo donde nacen.
Un estudio halló que los cúmulos de estrellas más masivos dispersan más rápido el gas y polvo donde nacen. (ESA/Webb, NASA & CSA, A. Pedrini, A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST team)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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