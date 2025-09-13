Ciencia

El telescopio James Webb captó la ‘montaña’ donde nacieron las estrellas más pesadas del universo

La fotografía muestra en infrarrojo el cúmulo Pismis 24, donde brillan estrellas colosales, incluida una de las más masivas jamás vistas

Por O Globo / Brasil / GDA
La ESA presentó una imagen del cúmulo Pismis 24, que muestra el nacimiento de estrellas gigantes en la Nebulosa de la Lagosta.
La ESA presentó una imagen del cúmulo Pismis 24, que muestra el nacimiento de estrellas gigantes en la Nebulosa de la Lagosta. (O Globo/Nasa, ESA, CSA y STScI)







