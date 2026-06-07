Ciencia

El Sol está cambiando por dentro y podría tener un impacto clave en los GPS, satélites y redes eléctricas en la Tierra

Científicos hallaron transformaciones en la actividad magnética solar que podrían influir en sistemas tecnológicos esenciales para la vida moderna

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Por O Globo / Brasil / GDA
El interior del Sol muestra cambios desde hace décadas. El hallazgo podría ayudar a anticipar efectos del clima espacial sobre tecnologías clave.
El interior del Sol muestra cambios desde hace décadas. El hallazgo podría ayudar a anticipar efectos del clima espacial sobre tecnologías clave. (NASA/NASA)







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O Globo

O Globo / Brasil / GDA

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