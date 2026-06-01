Ciencia

¿De qué color es el Sol? La atmósfera terrestre cambia el tono que vemos desde la Tierra

El Sol emite luz blanca, pero la dispersión de ciertas longitudes de onda en la atmósfera modifica su apariencia desde la superficie terrestre

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La luz solar es blanca, pero las moléculas del aire dispersan más las ondas azules y modifican la forma en que observamos el cielo y el Sol.
La luz solar es blanca, pero las moléculas del aire dispersan más las ondas azules y modifican la forma en que observamos el cielo y el Sol. (Jakub Hałun/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGsolTierraatmósfera
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.