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El día se oscurecerá durante 6 minutos: cómo y dónde ver el eclipse solar más largo del siglo

El evento astronómico permitirá observar uno de los periodos de oscuridad más prolongados registrados durante un eclipse total

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Por La Nación / Argentina / GDA
El fenómeno será uno de los eventos astronómicos más destacados de las próximas décadas por sus características poco frecuentes.
El fenómeno será uno de los eventos astronómicos más destacados de las próximas décadas por sus características poco frecuentes. (ChatGPT/Generada con IA)







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