El salto inesperado que salvó a una foca de un grupo de orcas en plena cacería

Una foca se lanzó a un bote para escapar de orcas. El hecho fue grabado y muestra la tensión de la persecución en aguas del mar de Salish.

Una foca común escapó de una muerte segura cuando un grupo de orcas la persiguió cerca de la isla Caamaño, en el estado de Washington, en Estados Unidos. El animal logró ponerse a salvo al saltar dentro del barco de una fotógrafa de vida silvestre.

El suceso ocurrió en el mar de los Salish, donde la fotógrafa Charvet Drucker participaba en un recorrido de observación de ballenas. En medio del tour, detectó comportamientos anómalos en el agua. Las orcas mostraban signos de cacería con movimientos coordinados, desplazamientos rápidos y fuertes golpes de cola.

Poco después, la foca emergió y, en un intento desesperado por evadir a sus depredadoras, se impulsó hacia la cubierta del barco. En su primer salto cayó al agua, pero logró reincorporarse de inmediato al interior de la embarcación, donde permaneció durante el resto del encuentro.

Durante varios minutos, al menos tres orcas nadaron muy cerca del casco, intentando desalojar al animal con una técnica conocida como “lavado por olas”, que consiste en generar movimientos de agua para desestabilizar a sus presas. La situación se mantuvo tensa por un periodo estimado entre 15 y 20 minutos.

Drucker relató que las orcas finalmente abandonaron la persecución y se alejaron para reunirse con su grupo. Tras ese momento, la foca, aparentemente agotada, exploró el interior del bote y se acomodó en uno de los asientos.

La embarcación avanzó lentamente hacia una zona más cercana a la costa. En las imágenes registradas, la foca aparece tranquila mientras observa el entorno. Eventualmente, cuando el peligro había pasado, el animal regresó al mar por cuenta propia.

Las imágenes grabadas por la fotógrafa fueron publicadas en Instagram, donde alcanzaron miles de visualizaciones. El caso expone la complejidad de las estrategias de caza utilizadas por las orcas de Bigg, conocidas por su capacidad para cazar mamíferos marinos, y resalta la interacción impredecible entre la fauna silvestre y los humanos en su hábitat natural.

