El salto inesperado que salvó a una foca de un grupo de orcas en plena cacería

Una foca logró salvar su vida al lanzarse a un barco turístico mientras huía de orcas que usaron una técnica avanzada para intentar atraparla

Por O Globo / Brasil / GDA
Una foca se lanzó a un bote para escapar de orcas. El hecho fue grabado y muestra la tensión de la persecución en aguas del mar de Salish.
Una foca se lanzó a un bote para escapar de orcas. El hecho fue grabado y muestra la tensión de la persecución en aguas del mar de Salish. (O Globo/GDA)







