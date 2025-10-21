El raro cometa 3I/ATLAS pasará cerca de sondas espaciales, pero una crisis en la NASA podría arruinarlo todo

El cometa 3I/ATLAS pasará cerca de sondas espaciales. Una crisis laboral en la NASA podría hacer que se pierda esta oportunidad única.

El paso de un cometa interestelar extremadamente raro genera expectación mundial. Sin embargo, una crisis laboral en Estados Unidos pone en riesgo una oportunidad científica que podría no repetirse jamás.

El objeto celeste, identificado como 3I/ATLAS, proviene de fuera del sistema solar. Representa una ocasión inédita para estudiar directamente el material de un visitante interestelar. A pesar de su relevancia, recortes presupuestarios en la NASA amenazan la única misión con tecnología adecuada para hacerlo.

El conflicto tiene su origen en el Jet Propulsion Laboratory (JPL), ubicado en California. Este centro, que forma parte de la NASA, despidió recientemente a 550 empleados, una medida que debilitó sus capacidades operativas y generó preocupación internacional.

El laboratorio gestiona la misión Europa Clipper, única sonda equipada para estudiar de cerca la estela del 3I/ATLAS. El cometa pasará cerca de la nave entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, un periodo muy breve que requiere precisión técnica absoluta. Cualquier retraso podría hacer que se pierda el evento astronómico.

El portal IFLScience advirtió que los recortes de personal podrían impedir ejecutar las maniobras necesarias en el momento exacto. Además, mencionó que estos despidos obedecen a ajustes impulsados por el Gobierno de Donald Trump, lo cual afectó directamente programas científicos avanzados.

La Agencia Espacial Europea (ESA) también cuenta con una sonda que cruzará la estela del cometa, denominada Hera, entre el 25 de octubre y el 1.° de noviembre. No obstante, esta nave no dispone de instrumentos capaces de realizar un análisis detallado del material, lo que deja la mayor responsabilidad en manos de la misión estadounidense.

Otra misión, llamada JUICE, observará el fenómeno desde la distancia durante el mes de noviembre. Sin embargo, tampoco podrá interactuar directamente con el cometa.

El 3I/ATLAS se encuentra actualmente al otro lado del Sol, fuera del alcance de los telescopios terrestres. Los científicos afirman que su trayectoria hiperbólica confirma que solo pasará una vez por el sistema solar, antes de volver al espacio interestelar.

Fechas clave del paso del cometa 3I/ATLAS

Setiembre : Se acercó al Sol y desapareció de la vista debido a su resplandor.

: Se acercó al Sol y desapareció de la vista debido a su resplandor. Octubre : Cruzó la órbita de Marte, a unos 30 millones de km de distancia .

: Cruzó la órbita de Marte, a unos . 29 de octubre : Alcanzará su perihelio, el punto más cercano al Sol, a 210 millones de km , sin ser visible desde la Tierra.

: Alcanzará su perihelio, el punto más cercano al Sol, a , sin ser visible desde la Tierra. Finales de noviembre : Será visible brevemente en la constelación de Virgo , antes del amanecer, usando telescopios potentes.

: Será visible brevemente en la , antes del amanecer, usando telescopios potentes. Diciembre : Se moverá hacia Leo y el 19 de diciembre llegará a su punto más cercano a la Tierra, a unos 270 millones de km , sin riesgo de impacto.

: Se moverá hacia y el llegará a su punto más cercano a la Tierra, a unos , sin riesgo de impacto. Finales de diciembre: Abandonará el sistema solar.

El reloj avanza mientras se define si la ciencia logrará aprovechar esta oportunidad sin precedentes. Una falla operativa en el momento clave dejaría sin respuestas a preguntas fundamentales sobre la composición de sistemas estelares más allá del Sol.

LEA MÁS: El misterioso cometa 3I/ATLAS podría ser parte de un planeta antiguo de otro sistema solar

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.