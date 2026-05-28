Ciencia

El queso más peligroso del mundo contiene larvas vivas y fue prohibido hasta en Italia

La tradicional preparación italiana contiene larvas que aceleran la fermentación y generan preocupación por sus posibles riesgos para la salud

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El Casu Marzu causa polémica mundial por su elaboración con larvas vivas y por las restricciones sanitarias en Europa.
El Casu Marzu causa polémica mundial por su elaboración con larvas vivas y por las restricciones sanitarias en Europa. (Shardan /Wikimedia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaQuesoItaliaCasu Marzu
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.