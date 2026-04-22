Ciencia

El punto más cercano al Sol está en Latinoamérica y supera al Everest en algo clave

La ubicación de este punto cambia lo que se suele pensar sobre la Tierra. Su cercanía al Sol tiene una explicación científica basada en la forma del planeta y mediciones precisas

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un punto en América Latina es el más cercano al Sol, pese a no ser el más alto del planeta.
Un punto en América Latina es el más cercano al Sol, pese a no ser el más alto del planeta. (Canva stock/Patrick_Gijsbers de Getty Images Signature / @deAcosta de Getty Images)







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