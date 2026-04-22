El punto más cercano al Sol está en Latinoamérica y supera al Everest en algo clave

Un punto en América Latina es el más cercano al Sol, pese a no ser el más alto del planeta.

El punto de la Tierra más cercano al Sol no coincide con la montaña más alta del planeta. Aunque muchos pensarían en el Everest, la ciencia determinó que existe otro lugar en Latinoamérica que se ubica más próximo al astro rey.

Se trata de la cima del volcán Chimborazo, que alcanza 6.268 metros sobre el nivel del mar. Esta altura es menor que la del Everest, que llega a 8.849 metros. Sin embargo, este dato no define la cercanía con el Sol.

La clave está en la forma del planeta. La Tierra no es una esfera perfecta. Presenta achatamiento en los polos y un ensanchamiento en la zona ecuatorial.

Este fenómeno, conocido como abultamiento ecuatorial, provoca que las regiones cercanas al Ecuador estén más alejadas del centro del planeta. Como consecuencia, también quedan más cerca del Sol.

El volcán se ubica a un grado al sur del Ecuador. En cambio, el Everest está a 28° de latitud norte. Esta diferencia influye de forma directa en la distancia respecto al astro.

Una diferencia mínima pero comprobada

Una medición científica realizada en 2016 confirmó este dato. La Tercera Expedición Geodésica Francesa utilizó tecnología satelital para calcular la distancia exacta.

El resultado indicó que la cima del volcán está a 6.384 kilómetros del centro de la Tierra. Por su parte, el Everest se ubica a 6.382 kilómetros. La diferencia es de dos kilómetros.

Como referencia, la distancia promedio entre el centro del planeta y el nivel del mar es de 6.371 kilómetros.

El volcán se localiza a 150 kilómetros al suroeste de Quito y a 45 kilómetros al noroeste de Riobamba. Forma parte de una zona protegida en América Latina.

En su parte alta presenta 22 glaciares que descienden por sus cumbres. Además, integra una reserva que protege especies como la vicuña, la llama y la alpaca.

Un volcán con actividad potencial

El Chimborazo es un estratovolcán. Su última erupción ocurrió alrededor del año 550. A pesar de ello, estudios científicos indicaron que registró al menos siete erupciones en los últimos 10.000 años.

Por esta razón, se clasifica como un volcán potencialmente activo.

Aunque la diferencia entre ambos puntos es de dos kilómetros, esta cifra resulta pequeña frente a la distancia entre la Tierra y el Sol.

En promedio, esa distancia alcanza 150 millones de kilómetros. En el perihelio llega a 147 millones. En el afelio se extiende hasta 152 millones.

A pesar de estas magnitudes, ese volcán mantiene un dato único. Es el punto donde una persona puede estar más cerca del Sol desde la superficie terrestre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.