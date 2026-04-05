Ciencia

El punto de la Tierra más cercano al Sol no es el Everest: la ciencia revela la verdadera respuesta

Un punto de la Tierra desafía lo que usted imagina: no es el más alto, pero sí el más cercano al Sol. La ciencia explica esta diferencia con datos precisos que sorprenden

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Por La Nación / Argentina / GDA
El Chimborazo, en Ecuador, supera al Everest como el punto más cercano al Sol por la forma de la Tierra.
El Chimborazo, en Ecuador, supera al Everest como el punto más cercano al Sol por la forma de la Tierra. (Canva stock/Patrick_Gijsbers de Getty Images Signature /@deAcosta de Getty Images)







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