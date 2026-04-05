El punto de la Tierra más cercano al Sol no es el Everest: la ciencia revela la verdadera respuesta

El Chimborazo, en Ecuador, supera al Everest como el punto más cercano al Sol por la forma de la Tierra.

El lugar de la Tierra más cercano al Sol no está en el Monte Everest. La ciencia identificó otro punto que rompe con la intuición. Se trata de la cima del volcán Chimborazo, en Ecuador, que resulta ser el sitio más próximo al astro rey.

Aunque el Everest alcanza 8.849 metros sobre el nivel del mar, el Chimborazo mide 6.268 metros. Sin embargo, este dato no define cuál está más cerca del Sol. La explicación se relaciona con la forma del planeta.

La Tierra no es una esfera perfecta. Presenta un achatamiento en los polos y un ensanchamiento en la zona ecuatorial. Este fenómeno se conoce como abultamiento ecuatorial.

El Chimborazo se ubica muy cerca de la línea del Ecuador. Está a solo un grado al sur. En cambio, el Everest se encuentra a 28° de latitud norte. Esa diferencia provoca que el volcán ecuatoriano esté más lejos del centro del planeta y, por lo tanto, más cerca del Sol.

Una diferencia de apenas dos kilómetros

Una medición científica realizada en 2016 confirmó este dato. La Tercera Expedición Geodésica Francesa calculó la distancia entre el centro de la Tierra y ambos puntos.

El resultado indicó que el Chimborazo está a 6.384 kilómetros del centro terrestre. El Everest se ubica a 6.382 kilómetros. La diferencia es de apenas dos kilómetros.

Como referencia, la distancia promedio entre el centro del planeta y el nivel del mar es de 6.371 kilómetros.

Un volcán clave en los Andes

El Chimborazo se localiza a 150 kilómetros al suroeste de Quito y a 45 kilómetros de Riobamba. Forma parte de la provincia que lleva su mismo nombre.

El volcán cuenta con 22 glaciares que descienden desde sus cumbres. Además, está dentro de la Reserva Faunística de Chimborazo, donde habitan especies como la vicuña, la llama y la alpaca.

Un coloso potencialmente activo

El Chimborazo es un estratovolcán. Su última erupción ocurrió alrededor del año 550. Sin embargo, los estudios indicaron que registró al menos siete erupciones en los últimos 10.000 años, por lo que se considera potencialmente activo.

Este volcán también despertó el interés de científicos y exploradores a lo largo de la historia. Entre ellos destacan Alexander von Humboldt y Simón Bolívar.

Una distancia mínima frente al espacio

Aunque la diferencia entre el Chimborazo y el Everest es de dos kilómetros, este dato resulta mínimo frente a la distancia entre la Tierra y el Sol.

En promedio, ambos están separados por unos 150 millones de kilómetros. En el perihelio la distancia baja a 147 millones. En el afelio aumenta a 152 millones.

A pesar de estas cifras, el Chimborazo mantiene un dato único: es el punto donde una persona puede estar más cerca del Sol desde la superficie terrestre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.