El puente más alto del mundo inaugura una cafetería ‘de cristal’ a 800 metros de altura en China

El puente más alto del mundo en China suma un café panorámico y salto bungee. Reduce tiempos de tránsito y rompe récords mundiales.

El puente Huajiang Grand Canyon, en el sur de China, añadió un café de vidrio y una experiencia de bungee jump a sus atractivos, tras su inauguración oficial el 28 de setiembre. Este es el puente más alto del mundo y se ubica sobre el río Beipan, en la provincia de Guizhou.

El nuevo espacio, llamado Interstellar Coffee, se encuentra a 800 metros de altura, en la cima de una de las torres del puente. El café tiene dos niveles y ofrece una vista panorámica de 360 grados gracias a sus paredes completamente de vidrio.

Para llegar al sitio, los visitantes utilizan un ascensor con paredes transparentes, capaz de alcanzar la cima en menos de un minuto. La estructura incluye también una pasarela de vidrio a 580 metros de altura.

Quienes buscan mayor adrenalina pueden realizar un salto de bungee jump desde la estructura, a cambio de un pago aproximado de $407.

Con 1.499 metros de largo, la Huajiang Grand Canyon también ostenta el récord como el puente más largo del mundo construido en una zona montañosa, según informó NBC News.

Esta megaestructura redujo el tiempo de tránsito entre las dos zonas turísticas que conecta de dos horas a solo dos minutos, según indicaron autoridades locales citadas por el medio estadounidense.

La obra tardó tres años y ocho meses en completarse y forma parte del desarrollo de infraestructura en regiones de difícil acceso dentro de China.

China abrió el puente más alto del mundo, con 625 metros de altura, y redujo un viaje de dos horas a solo dos minutos en la provincia de Guizhou. (STR/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.