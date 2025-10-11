Ciencia

El puente más alto del mundo inaugura una cafetería ‘de cristal’ a 800 metros de altura en China

El café Interstellar y la pasarela de vidrio se suman a los atractivos del puente Huajiang, que alcanza los 800 metros de altura

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El puente más alto del mundo en China suma un café panorámico y salto bungee. Reduce tiempos de tránsito y rompe récords mundiales.
El puente más alto del mundo en China suma un café panorámico y salto bungee. Reduce tiempos de tránsito y rompe récords mundiales. (Xinhua/Xinhua)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaChina
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.