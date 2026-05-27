Ciencia

El planeta del sistema solar que gira al revés y desconcierta a la ciencia

La atmósfera de Venus y su extraño movimiento mantienen abiertas varias teorías científicas sobre su origen y evolución

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Venus gira en sentido contrario al resto de planetas y registra temperaturas extremas que sorprenden a la ciencia.
Venus gira en sentido contrario al resto de planetas y registra temperaturas extremas que sorprenden a la ciencia. (NASA/NASA)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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