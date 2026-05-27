El planeta del sistema solar que gira al revés y desconcierta a la ciencia

Venus gira en sentido contrario al resto de planetas y registra temperaturas extremas que sorprenden a la ciencia.

Aunque Urano tiene una inclinación extrema, Venus destaca como el único planeta del sistema solar con una rotación completamente opuesta a la mayoría de los demás cuerpos planetarios.

Mientras la Tierra y casi todos los planetas giran de oeste a este, en sentido contrario a las agujas del reloj, Venus rota en dirección inversa. Este fenómeno se conoce como rotación retrógrada y convirtió al segundo planeta más cercano al Sol en una excepción dentro del sistema solar.

Además de su movimiento inusual, Venus registra una rotación extremadamente lenta. Según investigaciones publicadas en Nature Astronomy, su densa atmósfera tendría relación directa con este comportamiento.

Los científicos consideran que la atmósfera venusina genera deformaciones sobre la superficie del planeta. Después, la atracción gravitacional del Sol actúa sobre esas masas atmosféricas y produce una especie de fricción o torque que alteró su dirección de rotación con el paso del tiempo.

Otra teoría plantea que Venus sufrió el impacto de un objeto gigante que cambió su movimiento original. Sin embargo, esta hipótesis perdió fuerza entre la comunidad científica debido a la baja probabilidad de que ocurriera un evento de ese tipo.

Los datos más sorprendentes de Venus

La lentitud de la rotación de Venus provoca que un día en ese planeta dure más que un año. Según datos de NASA Science, Venus tarda 243 días terrestres en completar una vuelta sobre su eje.

En cambio, su recorrido alrededor del Sol necesita 225 días terrestres.

Si se observa desde el polo norte del sistema solar, Venus gira en el sentido de las agujas del reloj. Ningún otro planeta presenta ese comportamiento de manera tan marcada.

Las condiciones en su superficie también resultan extremas. El investigador Kane explicó en Nature que permanecer sobre Venus sería similar a estar en el fondo de un océano muy caliente.

El planeta alcanza temperaturas cercanas a 475 °C, lo que lo convierte en el planeta más caliente del sistema solar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.