Nuevo estudio muestra que Venus se enfría más lento que la Tierra

Investigadores estimaron la pérdida total de energía interna del planeta y detectaron diferencias profundas con la dinámica terrestre

Por Europa Press
El mapa global del flujo de calor muestra que Venus se enfría muy lento y carece de tectónica activa como la Tierra.
El mapa global del flujo de calor muestra que Venus se enfría muy lento y carece de tectónica activa como la Tierra. (NASA/JPL-CALTECH/NASA/JPL-CALTECH)







