Ciencia

El picnic que cambió la historia: así nació la tapa abre fácil que transformó las latas de cerveza

El ingeniero Ermal Fraze patentó en 1963 la tapa que eliminó el destapador y disparó un 233% las ventas de cerveza

Por La Nación / Argentina / GDA
Un olvido en 1959 llevó a crear la lengüeta de las latas, innovación que cambió el consumo global de bebidas.
Un olvido en 1959 llevó a crear la lengüeta de las latas, innovación que cambió el consumo global de bebidas. (Stock/Canva)







La Nación / Argentina / GDA

