Ciencia

El pez que desafía la evolución: científicos descubren cómo una especie sobrevive sin machos desde hace más de 100.000 años

Científicos descubrieron cómo la molinésia-amazónica, una especie de pez formada solo por hembras, mantiene un ADN saludable y evita la acumulación de mutaciones

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Por O Globo / Brasil / GDA
La conversión genética ayuda a eliminar mutaciones dañinas y explica la extraordinaria supervivencia de una especie que desafía las predicciones evolutivas.
La conversión genética ayuda a eliminar mutaciones dañinas y explica la extraordinaria supervivencia de una especie que desafía las predicciones evolutivas. (Wikimedia Commons /Nick Loveland)







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