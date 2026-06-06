El pez que desafía la evolución: científicos descubren cómo una especie sobrevive sin machos desde hace más de 100.000 años

La conversión genética ayuda a eliminar mutaciones dañinas y explica la extraordinaria supervivencia de una especie que desafía las predicciones evolutivas.

El pez molly amazónico (Poecilia formosa) desafía una de las principales expectativas de la teoría evolutiva. Esta especie de pez está formada únicamente por hembras y se reproduce por clonación. A pesar de ello, mantiene poblaciones exitosas desde hace más de 100.000 años.

Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, identificó un mecanismo que podría explicar este fenómeno. Los hallazgos se publicaron en la revista Nature.

Los científicos determinaron que un proceso conocido como conversión genética ayuda a eliminar mutaciones perjudiciales y favorece la conservación de un ADN saludable a lo largo de numerosas generaciones.

Una especie que parecía destinada a desaparecer

El pez molly amazónico surgió tras un cruce poco común entre un macho de la especie Poecilia latipinna y una hembra de Poecilia mexicana.

Desde entonces, todas sus descendientes se reprodujeron mediante clonación.

En 1932, la especie se convirtió en el primer vertebrado conocido capaz de reproducirse de forma asexual.

Los modelos evolutivos de la época indicaban que una especie con estas características tendría pocas probabilidades de sobrevivir más de 10.000 años. La razón era simple: sin reproducción sexual, las mutaciones dañinas suelen acumularse con el paso del tiempo y reducen la capacidad de adaptación.

Sin embargo, la molinésia-amazónica no siguió ese patrón.

En 2018, el investigador Wes Warren logró mapear por primera vez el genoma completo de la especie.

La expectativa era encontrar señales claras de deterioro genético tras miles de años de clonación.

Los resultados mostraron algo distinto. El ADN mantenía características similares a las observadas en especies con reproducción sexual.

Ese hallazgo llevó a Warren a sospechar que la conversión genética desempeñaba un papel clave en la conservación del genoma.

La respuesta llegó gracias a una técnica de secuenciación de lectura larga.

Con esta tecnología, Warren y el biólogo computacional Edward Ricemeyer compararon con detalle los dos conjuntos de ADN heredados de los ancestros de la especie.

Dos genomas con comportamientos diferentes

El análisis mostró que los dos genomas presentes en las células del pez acumulaban mutaciones a velocidades distintas.

Uno de ellos registraba cambios con mayor rapidez que el otro.

Según los investigadores, los resultados sorprendieron tanto que los revisores científicos solicitaron pruebas adicionales antes de aceptar las conclusiones.

Ricemeyer explicó que normalmente se espera que ambos conjuntos genéticos acumulen mutaciones a tasas similares porque están expuestos a las mismas condiciones ambientales y poblacionales. Sin embargo, en este caso ocurrió algo diferente.

El equilibrio que mantiene viva a la especie

Los científicos descubrieron que la conversión genética funciona en un nivel que favorece la estabilidad del genoma.

Si ocurriera con demasiada frecuencia, reduciría la diversidad genética. Si fuera escasa, permitiría la acumulación de mutaciones perjudiciales.

El proceso identificado parece facilitar la expansión de genes beneficiosos y la eliminación gradual de genes defectuosos. Este mecanismo suele asociarse con la reproducción sexual.

Para Warren, la molinésia-amazónica combina ventajas de ambos sistemas reproductivos. Conserva una salud genética similar a la de especies con reproducción sexual y, al mismo tiempo, no necesita el ADN de una pareja para generar descendencia.

Un hallazgo que podría cambiar el estudio de la evolución

Los autores consideran que el descubrimiento puede transformar la comprensión científica sobre los organismos que se reproducen sin sexo.

Además, plantean la posibilidad de que otras especies con reproducción asexual utilicen mecanismos similares.

Entre ellas mencionan a los dragones de Komodo y a los lagartos látigo de Nuevo México.

Los investigadores también destacaron que el estudio de la evolución de los genomas tiene aplicaciones prácticas. Estos conocimientos ya contribuyen al mejoramiento de plantas y animales. Además, ayudan a comprender procesos relacionados con mutaciones y reparación del ADN vinculados a enfermedades genéticas y distintos tipos de cáncer.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.