Ciencia

Estudio revela detalle oculto que cambia lo que se sabía del monstruo marino que reinó hace 360 millones de años

Investigadores descubrieron rasgos anatómicos inéditos que muestran una evolución más especializada en uno de los mayores depredadores del Devoniano

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Por O Globo / Brasil / GDA
Reconstrucción moderna del 'Dunkleosteus terrelli', basada en un estudio de 2023 que actualizó su tamaño y anatomía.
Reconstrucción moderna del 'Dunkleosteus terrelli', basada en un estudio de 2023 que actualizó su tamaño y anatomía. (PlacodermReconstructions/Wikimedia Commons)







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