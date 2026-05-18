El pequeño ‘guerrero’ que conquista Indonesia: primer panda nacido en el archipiélago prepara su debut

El zoológico Taman Safari Indonesia presentará a Rio, el primer panda gigante nacido en el país, que pesa 11 kg y es símbolo de amistad con China.

El primer panda gigante nacido en Indonesia ya tiene 170 días de vida. El animal goza de un estado de salud óptimo. El director del zoológico responsable, Aswin Sumampau, anunció que la cría hará su primera aparición ante el público durante este mes.

Sumampau explicó el viernes que muchos ciudadanos indonesios viajaban hasta China únicamente para observar crías de esta especie. Según el jerarca, ahora los habitantes locales ya no requieren salir del país para vivir esa experiencia.

El ejemplar recibió el nombre de Satrio Wiratama, que significa “guerrero valiente y noble”. El nacimiento ocurrió en noviembre en el parque Taman Safari Indonesia, ubicado en la isla de Java. Sus padres son una pareja de pandas que China prestó a la nación asiática.

La cría permaneció en un recinto habilitado para sus progenitores mientras jugaba con un peluche y un anillo de bambú. Su madre, Hu Chun, y su padre, Cai Tao, arribaron a Indonesia en 2017. En ese momento tenían siete años de edad.

La llegada de los pandas ocurrió bajo la estrategia denominada "diplomacia del panda". Esta iniciativa celebró los 60 años de relaciones bilaterales entre los dos Estados. Sumampau indicó que “Rio”, como llaman al pequeño, es el único panda gigante nacido en cautiverio fuera de China en los últimos tres años.

Numerosos admiradores esperan con impaciencia conocer al animal antes de su presentación oficial. Los usuarios en redes sociales describen al pequeño panda como un ser tierno que cautiva el corazón de quienes ven sus fotografías.

Bongot Huaso Mulia, veterinario encargado del cuido, informó que Rio pesa más de 11 kg actualmente. El especialista añadió que el ejemplar todavía aprende el proceso de trepar por las estructuras del recinto.

El joven panda mantiene una actividad constante y todavía consume leche materna. Su pelaje blanco y negro aún muestra algunos pelos de color rojizo en diferentes zonas del cuerpo.

China distribuye estos animales por el mundo al considerarlos tesoros nacionales. El país utiliza el préstamo de pandas a otras naciones como una muestra de amistad y cooperación internacional.