Ciencia

El pequeño ‘guerrero’ que conquista Indonesia: primer panda nacido en el archipiélago prepara su debut

La cría de panda gigante nació en la isla de Java gracias a la “diplomacia del panda” de China y debutará ante el público a finales de este mes

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Por AFP
Satrio Wiratama meaning �noble and brave knight� and known as Rio, is a 170 days old male giant panda cub, the first panda cub born in Indonesia from a couple brought from China in 2017, at the Panda Palace of Taman Safari Indonesia in Bogor, West Java on May 15, 2026. (Photo by Aditya Aji / AFP)
El zoológico Taman Safari Indonesia presentará a Rio, el primer panda gigante nacido en el país, que pesa 11 kg y es símbolo de amistad con China. (ADITYA AJI/AFP)







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