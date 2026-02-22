Ciencia

El peor escenario climático para la Antártida: estudio advierte daños irreversibles si aumentan las emisiones

Un análisis científico revela qué ocurriría en la Antártida si el calentamiento global se intensifica en las próximas décadas

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos estiman que altas emisiones reducirían 20% el hielo marino y provocarían efectos permanentes en la Antártida.
Científicos estiman que altas emisiones reducirían 20% el hielo marino y provocarían efectos permanentes en la Antártida. (AFP/AFP)







