Hallan microplásticos en el único insecto nativo de la Antártida y el descubrimiento enciende alertas científicas

Investigación internacional confirma que partículas plásticas ya ingresan al ecosistema del suelo antártico y afectan a su único insecto nativo.

Un estudio internacional confirmó la presencia de microplásticos en el intestino de Belgica antarctica, el único insecto exclusivamente nativo de la Antártida. El hallazgo marca la primera evidencia de ingestión de partículas plásticas en esta especie y plantea interrogantes sobre su equilibrio energético en uno de los ecosistemas más aislados del planeta.

La investigación fue liderada por especialistas de la University of Kentucky Martin-Gatton College of Agriculture, Food and Environment. Los resultados se publicaron en la revista Science of the Total Environment.

Detectan plástico en un insecto clave del ecosistema antártico

El proyecto inició en 2020; Jack Devlin impulsó la idea tras analizar los efectos globales de la contaminación plástica. El investigador explicó que se preguntó si un entorno remoto como el de la Antártida también enfrentaba este problema.

La especie estudiada es Belgica antarctica, un mosquito no picador de aproximadamente el tamaño de un grano de arroz.

Estas larvas se alimentan de materia vegetal en descomposición. Cumplen una función esencial en el reciclaje de nutrientes y en el mantenimiento del frágil ecosistema del suelo antártico.

Resistencia extrema ante un nuevo contaminante

La especie soporta frío intenso, deshidratación, alta salinidad, variaciones extremas de temperatura y radiación UV. Los científicos analizaron si esa resistencia podía protegerla frente a un estresor nuevo como los microplásticos.

Aunque la Antártida suele considerarse un entorno prístino, estudios previos detectaron fragmentos plásticos en nieve reciente y en agua de mar cercana. El plástico llega por corrientes oceánicas, transporte por viento y actividades humanas asociadas a estaciones científicas y embarcaciones.

En el laboratorio, el equipo realizó experimentos controlados. Incluso en las concentraciones más altas de plástico, la supervivencia no disminuyó. El metabolismo básico tampoco mostró cambios.

Sin embargo, análisis más detallados evidenciaron un efecto sutil. Las larvas expuestas a mayores niveles de microplásticos registraron una reducción en sus reservas de grasa. Los niveles de carbohidratos y proteínas se mantuvieron estables.

La grasa resulta esencial para el almacenamiento de energía en el clima riguroso de la Antártida. El experimento de exposición duró diez días. Los investigadores indicaron que se requieren estudios a largo plazo para determinar efectos acumulativos.

Expedición confirma presencia en larvas silvestres

En 2023, durante una expedición a lo largo de la Península Antártica Occidental, el equipo recolectó larvas en 20 sitios distribuidos en 13 islas. Los especímenes se preservaron de inmediato para evitar alimentación adicional.

Las larvas, de aproximadamente cinco milímetros, fueron disecadas. El contenido intestinal se examinó con herramientas de imagen capaces de identificar partículas de hasta cuatro micrómetros. Esta tecnología permite detectar huellas químicas invisibles al ojo humano.

De las 40 larvas analizadas, dos presentaron fragmentos de microplástico. Aunque la cifra parece baja, los investigadores la consideran una señal de alerta temprana.

El estudio indica que los niveles de plástico en la Antártida son inferiores a los de otras regiones del planeta. No obstante, confirma que el contaminante ya ingresó al sistema ecológico del suelo.

El mosquito no posee depredadores terrestres conocidos. Por ello, es poco probable que el plástico avance de forma significativa en la cadena alimentaria terrestre. Aun así, los científicos expresaron preocupación por la exposición prolongada.

Las larvas tardan dos años en desarrollarse. Además, enfrentan presiones adicionales asociadas al cambio climático, como condiciones más cálidas y secas.

La investigación contó con apoyo de la Antarctic Science International Bursary, la U.S. National Science Foundation y el National Institute of Food and Agriculture.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.