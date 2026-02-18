Ciencia

Hallan microplásticos en el único insecto nativo de la Antártida y el descubrimiento enciende alertas científicas

Científicos detectan microplásticos en el intestino de ‘Belgica antarctica’, el único insecto nativo de la Antártida, y alertan sobre efectos en su equilibrio energético

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación internacional confirma que partículas plásticas ya ingresan al ecosistema del suelo antártico y afectan a su único insecto nativo.
Investigación internacional confirma que partículas plásticas ya ingresan al ecosistema del suelo antártico y afectan a su único insecto nativo. (Canva/ Igor Gvozdovskyy/Canva/Wikimedia Commons)







