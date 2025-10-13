Ciencia

El objeto más liviano de materia oscura sorprende a astrónomos por su masa diminuta

El hallazgo permitiría probar teorías sobre cómo se distribuye la materia oscura en el universo y su posible relación con galaxias ocultas

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallaron un objeto oscuro con una masa baja sin precedentes. La estructura podría cambiar lo que se sabe sobre el cosmos.
Científicos hallaron un objeto oscuro con una masa baja sin precedentes. La estructura podría cambiar lo que se sabe sobre el cosmos. (Canva/Canva)







