El Nobel que descifró el ‘GPS del cerebro’ reveló cómo se forman los recuerdos espaciales y temporales

¿Sabía que su cerebro tiene un GPS interno? Un Nobel explicó cómo funciona este sistema oculto que conecta memoria, espacio y enfermedades como el Alzheimer

Por O Globo / Brasil / GDA
Las células que forman el “GPS del cerebro” fueron explicadas por el Nobel Edvard Moser. Sus hallazgos ayudan a estudiar la memoria y el Alzheimer.
Las células que forman el “GPS del cerebro” fueron explicadas por el Nobel Edvard Moser. Sus hallazgos ayudan a estudiar la memoria y el Alzheimer. (Canva/NTNU/Canva/NTNU)







